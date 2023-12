Irrer sprengt sich samt Haus bei Polizeikontrolle selbst in die Luft

Ein tragischer Vorfall erschütterte Arlington, Virginia, als die Polizei versuchte, einen Durchsuchungsbefehl zu vollstrecken. Der 56-jährige Hausbesitzer James Yoo, mutmaßlicher Verdächtiger, endete in einer verheerenden Explosion. Die Beamten reagierten auf Berichte über Leuchtraketen, die Yoo etwa 30 bis 40 Mal in die Nachbarschaft abfeuerte.

Die Situation eskalierte, als die Polizei versuchte, Kontakt aufzunehmen und Yoo sich in seinem Haus verbarrikadierte. Bei dem Versuch, den Haftbefehl zu vollstrecken, eröffnete er das Feuer mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Um die Situation zu kontrollieren, setzte die Polizei nicht brennbare Chemikalien ein.

Video of the explosion. Hope everyone was out of the house#Arlington #ballston @ARLnowDOTcom @RealTimeNews10 pic.twitter.com/JSZE7LkoTD