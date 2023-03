Simulation: So verheerend wäre eine Megalodon-Attacke

Diese erschütternde Animation zeigt, wozu ein Megalodon fähig gewesen wäre - wenn er dem Aussterben entgangen wäre und neben dem Menschen leben würde.

Das von dem Künstler @aleksey_nz erstellte Video zeigt, wie der gigantische Hai ein Schiff mit Leichtigkeit in zwei Teile reißt. Das Video beginnt aus der Perspektive eines Hubschraubers, der über ein Gewässer fliegt, auf dem Schiffe entlangfahren. Plötzlich taucht eine große Flosse aus dem Wasser auf, als der Megalodon auftaucht. Nachdem er das Schiff zerstört hat, indem er es von unten angreift, kehrt der Hai ins Wasser zurück.

Zum Unglück des Hubschraubers fliegt ein Teil des Schiffsmaterials auf ihn und bringt ihn zum Absturz. Das Video endet damit, dass der Megalodon mit weit geöffnetem Maul auf die Kamera zuschwimmt.

Zum Glück für uns Menschen ist der Megalodon jedoch längst ausgestorben und seit über zwei Millionen Jahren vom Erdboden verschwunden. Er wird oft als "Meg" bezeichnet und soll der größte Hai gewesen sein, den es je gab - einige Exemplare sollen bis zu 25 Meter lang geworden sein.

Kenshu Shimadu, Professor für Paläobiologie, sprach über die ausgestorbene Art: "In Romanen und Filmen wird der Megalodon in der Regel als übergroßer, monströser Hai dargestellt, aber in Wirklichkeit wissen wir immer noch sehr wenig über diesen ausgestorbenen Hai. Unsere neue Studie zeigt, dass das Nahrungsspektrum des Weißen Hais aus dem frühen Pliozän dem des Megalodon sehr ähnlich ist, was darauf hindeutet, dass unsere Daten die Konkurrenzhypothese nicht widerlegen."