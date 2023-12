Frau stirbt an Krebs: Mit letztem Wunsch bezahlt sie Krankenhausschulden von anderen Kranken

''Eine Nachricht an meine Freunde: Wenn ihr dies lest, ich bin verstorben'', hieß es kürzlich in einem Beitrag auf McIntyres Konto bei X

Casey McIntyre die gegen Eierstockkrebs kämpfte, erfüllte ihren letzten Wunsch, indem sie die medizinischen Schulden von Fremden erließ. In einer herzlichen Nachricht erläuterte sie ihren Plan, und ihr Ehemann, Andrew Rose Gregory, teilte ihn in den sozialen Medien.

Hohe Summe

Die Kampagne zielte auf 20.000 Dollar ab, erreichte aber bemerkenswerterweise bis zu 700.000 Dollar und schaffte schlussendlich 70 Millionen. Die Buchverlegerin aus New York City wollte mit dem Geld, das zu ihrem Gedenken gesammelt wurde, die medizinischen Schulden anderer aufkaufen - und sie dann abbezahlen.

"Eine Nachricht an meine Freunde: Wenn ihr dies lest, ich bin verstorben", hieß es kürzlich in einem Beitrag auf McIntyres Konto bei X - der Social-Media-Plattform -, der teilweise dazu diente, ihre Kampagne zu beschreiben. "Es tut mir so leid. Das ist Blödsinn und wir beide wissen das. Die Ursache war Eierstockkrebs im vierten Stadium. Um mein Leben zu feiern, habe ich es so eingerichtet, dass ich die medizinischen Schulden anderer aufkaufe und dann vernichte. Ich habe das große Glück, dass ich am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York die beste medizinische Versorgung erhalten habe, und ich bin mir sehr bewusst, dass so viele in unserem Land keinen Zugang zu einer guten Versorgung haben."