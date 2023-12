Nikolo schenkt ÖVP Akten-Vernichter

Auch für die ÖVP gab es zum Nikolo Geschenke, doch dieses Präsent wollte die Volkspratei mit Sicherheit nicht bekommen.

Die Comedy-Gruppe Wiener Schmäh machte sich den Nikolotag zum Anlass, um der ÖVP-Zentrale einen Besuch abzustatten und der Volkspartei ein kleines Geschenk vorbeizubringen, dabei war es kein Geschenk, welches die Volkspartei gerne entgegennimmt.

Vranitzky, Schüssel, Bierlein & Co. bei Nehammer

Streich an der Volkspartei

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Comedian als Nikolo verkleidet in die ÖVP-Zentrale marschiert und vor der Rezeption stehenbleibt. Er nimmt den großen Geschenksack von seinen Schultern und beginnt. "Alles richtig gemacht, ja. Schön die Reichen weiter angefüttert, Korruption auf höchstem Niveau. Ausgezeichnet, sehr, sehr fein. Aber das die armen jetzt Hamburger bekommen sollen, oder was der Kanzler da fanatisiert, das geht ja gar nicht. Wer finanziell nichts leistet, muss hungern, so ist das".

Dann kramt der Nikolo in dem großen Sack und meint "bist du Raiffeisen Club-Mitglied oder nicht, das ist hier die Frage". Danach packt er dem Akten-Vernichter aus. "Dass man euch die Korruption nicht nachweisen kann", so der Comedian abschließend ehe er aus der ÖVP-Zentrale wieder verschwindet. Die Dame an der Rezeption reagierte auf den Comedian so gut wie nicht.