Mutter liegt fünf Jahre im Koma: Dann passiert ein Wunder

Die Gemeinde erinnerte sich an die leidenschaftliche Mutter, die als lautester Fan am Spielfeldrand bekannt war.

Im US-Bundesstaat Michigan ereignete sich ein wahres Wunder: Jennifer Flewellen, eine dreifache Mutter, erwachte nach knapp fünf Jahren aus dem Koma, das sie nach einem schweren Autounfall im September 2017 in einen tiefen Schlaf versetzt hatte. Selbst die Ärzte hatten nicht mehr an diese unerklärliche Wendung geglaubt.

Wahres Wunder

Ihre Mutter, Peggy Means, berichtete dem US-Sender WNDU von der überraschenden Entwicklung: "Niemand hatte erwartet, dass sie aufwachen würde." Über Jahre hinweg hatten die Ärzte die Familie darüber informiert, dass die Hirnschäden zu schwerwiegend seien. Doch das Schicksal hatte anderes vor.

Nach dem heftigen Zusammenstoß mit einem Strommast lag die 41-jährige Amerikanerin fast fünf Jahre im Koma, verpasste zahlreiche Momente im Leben ihrer Kinder, darunter wichtige Football-Spiele. Doch nach ihrem erstaunlichen Erwachen war sie bereits wenige Wochen später wieder am Spielfeldrand zu finden, besonders emotional beim Highschool-Abschlussspiel ihres jüngsten Sohnes.

Die Gemeinde erinnerte sich an die leidenschaftliche Mutter, die als lautester Fan am Spielfeldrand bekannt war. Cassie Lee, eine lebenslange Freundin, kommentierte die Rückkehr von Jennifer Flewellen mit den Worten: "Es grenzt an ein Wunder, dass sie heute Abend bei der Abschlussfeier ihres jüngsten Sohnes dabei ist." Die Freude über ihr Wiedersehen mit der Gemeinschaft war spürbar, besonders als Flewellens Sohn den ersten Touchdown des Spiels erzielte, was seiner Mutter einen zusätzlichen Grund zum Strahlen gab.