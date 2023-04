Bub (13) stirbt bei gefährlicher TikTok-Challenge

Ein 13-jähriger Bub ist verstorben, nachdem er bei einer TikTok-Challenge eine Überdosis an Medikamenten zu sich genommen hatte. Nun versuchen seine trauernden Eltern, andere Eltern und Kinder zu warnen.

Jacob Stevens nahm mit einigen Freunden zu Hause an einer TikTok-Challenge teil, als er das Antihistaminikum einnahm, heißt es auf dem Spendenkonto der Familie. Laut WSYX war Jacob fast eine Woche lang an ein Beatmungsgerät angeschlossen, bevor er starb. Eine Überdosierung von Benadryl kann zu "ernsthaften Herzproblemen, Krampfanfällen, Koma oder sogar zum Tod führen", so die US Food and Drug Administration in einer Warnung an die Öffentlichkeit im Jahr 2020 über die tödliche "Benadryl Challenge" auf TikTok.

Einnahme kann tödlich enden

Der Hersteller von Benadryl, Johnson & Johnson, hat die Herausforderung als "gefährlich" bezeichnet. "Wir wissen, dass Verbraucher möglicherweise von einer Online-'Herausforderung' gehört haben, bei der es um den Missbrauch von Diphenhydramin geht", heißt es in einer Online-Erklärung. "Die Herausforderung, die die Einnahme übermäßiger Mengen von Diphenhydramin beinhaltet, ist ein gefährlicher Trend und sollte sofort gestoppt werden. BENADRYL®-Produkte und andere Diphenhydramin-Produkte sollten nur gemäß den Anweisungen auf dem Etikett verwendet werden."

Die Benadryl-Challenge ist eine im Jahr 2020 entstandene Internet-Challenge, bei der es um den absichtlichen Konsum, den übermäßigen Gebrauch und die Überdosierung des Antihistaminikums Diphenhydramin geht. Bei der Challenge, die sich über die Social-Media-Plattform TikTok verbreitete, wurden die Teilnehmer aufgefordert, sich selbst beim Konsum großer Dosen Benadryl zu filmen und die Wirkung von Trips oder Halluzinationen zu dokumentieren.