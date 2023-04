'Fast 11' soll letzter Teil der Action-Reihe werden

Die Fast and Furious Reihe lockt bei jedem neuen Film Millionen von Besuchern in die Kinos. Nach Fast 11 soll aber sein. Vin Diesel und Co. sollen dann ihr letztes Rennen gefahren sein.

Das Who is Who der Hollywood-Action Schauspieler gaben sich bei den Fast and Furious Filmen die Klinke. Von Vin Diesel, bis The Rock und Jason Statham waren so gut wie alle Action-Stars in der Filmreihe zu sehen. Ein Ende ist jedoch in Sicht.

Riesige Summen eingenommen

In den zwei Jahrzehnten seit der ersten Premiere hat das Franchise mehr als 6 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Der Regisseur von "Fast X", Louis Leterrier, wird zurückkehren, um den letzten Film der "Fast and Furious"-Reihe zu drehen.

Der zehnte Teil der Reihe startet bald in den Kinos. Am 16. Mai startet das vorletzte Rennen von Vin Diesel und Co.