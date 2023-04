Schauspieler mit Down-Syndrom erstmals in Hollywood-Hauptrolle

Premiere in Hollywood. Bei der neuen Verfilmung von Peter Pan wird erstmals ein Schauspieler mit Down-Syndrom in eine der Hauptrollen schlüpfen.

Im kommenden Disney-Film Peter Pan und Wendy schreibt der 15-jährige Noah Matthews Matofsky Geschichte: Er ist der erste Schauspieler mit Down-Syndrom, der eine Hauptrolle in einem Disney-Film hat!

Hat erfolgreich für Rolle vorgesprochen

© noahmatthewsmatofsky/instagram ×

Er spielt Slightly, den Kapitän der Lost Boys, nachdem er in seiner Schule entdeckt wurde und erfolgreich für die Rolle vorgesprochen hat. Noahs Mutter betont, wie wichtig es ist, das Down-Syndrom als einen Lernunterschied und nicht als eine Schwierigkeit zu erkennen, und der Film will zeigen, dass es niemanden zurückhalten muss. Der Film startet bereits in einer Woche, am 28. April auf Disney+.