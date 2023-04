Kurios: Mann hielt Smartphone mit Pornos in Webcam

Skurriler Fall in Niederösterreich. Eigentlich sollte die Webcam nur Bilder eines Birnbaumes zeigen, doch ein Unbekannter hielt ein Smartphone mit Pornos in die Kamera.

Auf der Website Mostviertel.at kann jeder live die Bilder von der Birnenblüte verfolgen. Die Bilder gehen in die ganze Welt hinaus. Für manch einen Witzbold dürfte dies wohl Grund genug sein, einen Streich zu spielen. Bei einer Webcam, welche auf die "Grüne Pichlbirne" gerichtet ist, hielt ein Unbekannter ein Handy mit Pornos in die Kamera und entsetzte so die User, die gerade die Blüte verfolgen wollten.

User verdutzt

In der Regel finden sich auf Website Naturliebhaber, die das Heranreifen beobachten wollen. Doch sie bekamen einen Anblick, der sie wohl mehr als nur überrascht hat. Ganz live ist Kamera allerdings nicht, sie nimmt "nur" alle zehn Sekunden ein Bild auf und lädt dieses dann auf die Website hoch.

Wie der "Kurier" berichtet, hielt ein Unbekannter schließlich das Handy mit den pornografischen Inhalten in die Kamera. Da es sich jedoch um keine kinderpornografischen Inhalte handelte, wurde keine Anzeige erstattet.