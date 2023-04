Lehrerin filmte Vibrator-Sexvideo im Klassenzimmer

Eine Aushilfslehrerin filmte sich bei offener Tür in einem Klassenzimmer einer Grundschule bei einem sexuellen Soloakt.

Die namenlose Frau nahm in einer Grundschule in Rhondda Cynon Taf und in einer anderen in Cardiff (Wales) Videos von sich selbst bei der Masturbation auf. Ein Video in der Schule in Rhondda Cynon Taf wurde in einem Klassenzimmer aufgenommen, während die Tür zum Korridor offen war, wie die Frau prahlt: "Okay, die Tür ist offen. Ich darf sie nicht schließen, also könnte in diesem Moment buchstäblich jeder hereinspazieren."

Unfassbarer Fall

Die Frau, die ein Schlüsselband der Schule trug, führte dann einen Sexualakt mit einem Vibrator durch, berichtet Wales Online. Inzwischen wurde eine Untersuchung eingeleitet. "Ich bin auf den Schultoiletten. Es gibt nur eine Toilette für das Personal, also wird wahrscheinlich jemand reinkommen", sagte sie in einem anderen Clip, bevor sie sich bei der Verwendung eines Vibrators filmte.

In einem der Videos ist der Lärm spielender Kinder deutlich zu hören, während die Lehrerin einen Sexualakt vollzieht. Ein Sprecher des Rhondda Cynon Taf Council sagte: "Wir halten es nicht für angebracht, den gemeldeten Vorfall weiter zu kommentieren. Wir können jedoch versichern, dass keine Schüler oder andere Personen in den gemeldeten Vorfall verwickelt waren".