Mann bewarf Frau bei Streit mit Chicken Wings: Festnahme

Skurrile Eskalation bei einem Streit: Ein Mann bewarf seine Frau mit Chicken Wings, da diese ihm kein Geld für Glücksspiel und Treffen mit seiner Geliebten geben wollte.

Ein Mann aus Florida wird beschuldigt, seine Frau mit Chicken Wings beworfen zu haben, weil sie ihm kein Geld für Glücksspiele und Treffen mit seiner Geliebten geben wollte.

Das Opfer sagte, "der Angeklagte warf die Flügel nach ihr, wobei einige sie an der Schulter und unter dem Kinn trafen", heißt es in dem Bericht. Beamte am Tatort sagten, sie hätten Hähnchenflügelsoße am Kinn, am Hals und an der Schulter des Opfers gesehen.

Unfassbar: Frau wollte Katze einschläfern, weil sie Klo falsch benutzte

Letzte Wanderung: Mann schiebt todkranken Hund in Scheibtruhe Berg hoch

Mann festgenommen

Das Opfer sagte, sie habe versucht, dem Angeklagten zu entkommen, indem sie mit ihrem Baby in ein Schlafzimmer lief. Laut der Verhaftungserklärung gibt es eine Tonaufnahme von diesem Vorfall. Der Mann wurde festgenommen und wartet nun auf seine Verhandlung.