× Letzte Wanderung: Mann schiebt todkranken Hund in Scheibtruhe Berg hoch

Ein Mann nahm seinen todkranken Hund mit auf eine letzte Wanderung, indem er ihn in einer Schubkarre schob.

Carlos Fresco ging mit seinem 10-jährigen Labradoodle Monty überall hin. Der Hund begleitete ihn auf unzähligen Wanderungen und Spaziergängen. Doch als bei Monty Leukämie diagnostiziert wurde, wusste er, dass die Tage des Hundes gezählt waren.

© Carlos Fresco ×

Trauriges Schicksal

"Ich wusste, dass Monty sterben würde, denn sein Krebs war zurückgekehrt", so Carlos gegenüber SWNS. "Er wurde vor 18 Monaten diagnostiziert und hat sehr gut auf die Chemotherapie angesprochen. Doch leider kehrte seine Leukämie vor acht Wochen zurück und sein Zustand verschlechterte sich rapide. Aber Carlos wollte noch ein großes Abenteuer mit Monty erleben, indem er ihn zu einem ihrer Lieblingswandergebiete mitnahm: dem Pen y Fan in den Brecon Beacons in Wales.

© Carlos Fresco ×

Doch obwohl Monty Wanderungen nicht fremd waren, wurde es aufgrund seines schwindenden Gesundheitszustands immer schwieriger, sich fortzubewegen. Carlos machte sich Sorgen, dass sein Hund nicht in der Lage sein könnte, den Gipfel zu erreichen. Also improvisierte er. Er half seinem Freund, den Berg zu erklimmen... in einer Schubkarre!

Gemeinsam erklommen sie den Berg. Die Schubkarre erregte die Aufmerksamkeit vieler anderer Wanderer. Carlos sagt, dass viele "eine Träne vergossen" und ihr Mitgefühl zum Ausdruck brachten, als sie von Montys Situation erfuhren, und ihm sogar anboten, ihn den Berg hinaufzuschieben. "Dieser kleine Kerl hat so viele Leben berührt", sagte Carlos gegenüber SWNS. "Er hat jeden, mit dem er in Kontakt kam, zum Lächeln gebracht und ihm gezeigt, dass das Leben manchmal gar nicht so schlecht ist."