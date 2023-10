Frau wird in einer Woche zweimal schwanger und bekommt drei Kinder

Auf den frischen Ultraschallbildern war plötzlich nicht ein, sondern gleich dreifacher Nachwuchs zu sehen.

Es war eine Überraschung, als Deonna Fletcher und ihr Ehemann Antonio Livingston erfuhren, dass sie Nachwuchs erwarteten. Doch was dann geschah, übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Das Paar aus den USA war darauf vorbereitet, ein einzelnes Kind in die Familie zu begrüßen, aber die Realität brachte eine medizinische Sensation hervor.

Medizinische Sensation

"Ich habe einen Test gemacht und er war positiv, ging zum Ultraschall und da war ein Baby zu sehen", erzählte Deonna Fletcher dem Magazin People. Doch nur wenige Tage später nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Während Deonna auf der Arbeit war, erlebte sie plötzlich starke Schmerzen und fürchtete, eine Fehlgeburt zu haben. In höchster Eile begab sie sich in die Notaufnahme, und das Leben des Paares sollte sich für immer verändern.

Auf den frischen Ultraschallbildern war plötzlich nicht ein, sondern gleich dreifacher Nachwuchs zu sehen. Es stellte sich heraus, dass Deonna eine Überbefruchtung hatte und innerhalb einer Woche zweimal schwanger geworden war. Erstaunlicherweise wurde einer der Embryonen sechs Tage vor den anderen beiden gezeugt. "Im Grunde hatte ich zweimal einen Eisprung, aber zu unterschiedlichen Zeiten", erklärte die überglückliche Mutter.

Die Nachricht von Drillingen überwältigte vor allem Antonio, der kaum glauben konnte, was auf sie zukam. Deonna hielt die Schwangerschaft bis zur 32. Woche durch, aber dann traten starke Schmerzen auf, und sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort brachte sie per Kaiserschnitt am 18. Januar 2021 die Mädchen Amani, Amber und Dream zur Welt.

Inzwischen sind die Drillinge bereits zwei Jahre alt und halten die Familie ordentlich auf Trab. "Sie werden älter, sind immer beschäftigt und aktiv", erzählte Fletcher, die die Entwicklung der Mädchen mit ihren 125.000 Instagram-Followern teilt. Doch das war noch nicht das Ende der Überraschungen für die Familie. Vor elf Monaten kam Kind Nummer vier, Sohn Antonio Junior, zur Welt, und das Haus ist noch lebendiger geworden.