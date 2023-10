Mann (39) fällt aus Jahrmarkt-Attraktion: Tot

Den bisherigen Ermittlungen zufolge begab sich der 39-Jährige in den Bereich des Turms und stürzte tragischerweise in die Tiefe, als er sich zurückbewegte.

Für einen 39-jährigen Jahrmarktbesucher endete der Tag in einer schrecklichen Tragödie. Auf dem Pollhansmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock verlor er sein Leben in einer schwindelerregenden Höhe.

Horror-Unfall

Am vergangenen Sonntagmittag geschah das Unglück, als der Mann aus einer der Attraktionen, dem "Fuzzy's Lachsaloon", stürzte. Die Polizeisprecherin der Gütersloh berichtete, dass der Absturz aus einer Höhe von etwa zehn bis zwölf Metern erfolgte.

Anfangs glaubte man, der Verunglückte sei ein einfacher Besucher des Jahrmarkts. Doch später gab die Polizei bekannt, dass es sich möglicherweise um einen Mitarbeiter handelte, obwohl es hierzu widersprüchliche Aussagen gibt.

Der "Fuzzy's Lachsaloon" gilt als das "größte transportable Funhouse der Welt" und besteht aus fünf Etagen, die Besucher vor vielfältige Herausforderungen stellen. Am Ende des Hindernisparcours erwartet die Wagemutigen ein Free-Fall-Tower in beachtlicher Höhe.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge begab sich der 39-Jährige in den Bereich des Turms und stürzte tragischerweise in die Tiefe, als er sich zurückbewegte. Trotz sofortiger Hilfeleistungen verstarb er noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Ein technisches Versagen des Fahrgeschäfts wurde ausgeschlossen.

Die Polizei führt erste Untersuchungen durch und geht vorerst von einem tragischen Unfall aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich noch weitere Personen auf der Attraktion, denen Unterstützung angeboten wurde.