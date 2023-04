Mann schlägt brutale Autoknackerbande in die Flucht

Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt, wie ein Mann vier mutmaßliche Autodiebe in der Einfahrt seines Hauses abwehrt und in die Flucht schlägt.

Wie das Rocky Hill Police Department in einer Pressemitteilung mitteilt, hat der Mann einen der mutmaßlichen Autodiebe in seinem Fahrzeug ertappt. Als der Mann und der mutmaßliche Autodieb zu kämpfen begannen, schalteten sich drei weitere mutmaßliche Autodiebe ein. Kurze Zeit später kamen dem Einbrecher drei weitere Männer zu Hilfe und die Schlägerei eskalierte vollends. Erst als die Frau des Mannes schreit, sie rufe die Cops, lassen die Autodiebe von dem Mann ab und fliehen.

Angreifer ergreifen die Flucht

Die vier Verdächtigen steigen in eine dunkelblaue Limousine und fahren davon, während der Hauseigentümer aufsteht und tief Luft holt. Der Hausbesitzer schließt seine offene Autotür und das Video endet.

Der Hauseigentümer musste wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei weiter. Die Polizei von Rocky Hill hat das Video auf ihrer Social-Media-Seite veröffentlicht und hofft, dass jemand bei der Untersuchung des Vorfalls helfen kann, indem er die Autodiebe identifiziert. Die Polizei hat den Hausbesitzer, der angegriffen wurde, nicht identifiziert, sagte aber, dass die Auseinandersetzung am Valley View Drive in Rocky Hill stattfand.

Die Polizei hat die vier Verdächtigen noch nicht identifiziert und sagt, dass sie das Fahrzeug der Verdächtigen noch nicht gefunden hat.