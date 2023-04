Mann bettelt Freundin 21 Stunden auf Knien an, ihn zurückzunehmen

Ein Mann in China hat Berümtheit erlangt, nachdem er fast einen ganzen Tag lang auf den Knien seine Ex angefleht hat, ihn zurückzunehmen.

Mit einem Blumenstrauß bewaffnet kniete der nicht identifizierte Mann Berichten zufolge von 13 Uhr am 28. März bis 10 Uhr am nächsten Tag vor dem Bürogebäude seiner Ex-Freundin in Dazhou in der Provinz Sichuan. Wie die South China Morning Post berichtet, forderten ihn sowohl die Polizei als auch die Öffentlichkeit auf, seine Bemühungen aufzugeben und nach Hause zu gehen.

Berichten zufolge fragte der Mann die Polizei, ob es illegal sei, dort zu knien, und wenn nicht, sollten sie ihn in Ruhe lassen. "Viele von uns haben versucht, ihn zum Gehen zu überreden", wurde ein Bürger zitiert. "Es ist nicht nötig, weiter zu knien. Die Freundin ist nicht bereit, sich zu zeigen, aber du bist immer noch hier und verlierst dein Gesicht", endete er.

Ohne ein Zeichen seiner Ex-Freundin verließ der Mann schließlich am 29. März um 10 Uhr mit der Begründung, er könne "die Kälte nicht länger ertragen".