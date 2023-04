Star-Tuner macht aus Rolls-Royce ein Cabrio

Eigentlich ist die Luxus-Automarke Rolls-Royce ja für große und stabile Luxuswägen bekannt. Ein Tuner baute einen Rolls-Royce aber kurzerhand zu einem Cabrio um.

Der Tuner Mansory machte sich auf den sozialen Plattformen einen Namen, als er einen Rolls-Royce ein Update verpasste und aus dem Luxus-Geschoss ein Cabrio machte. Der britische Edel-Wagen ist schon von Haus aus ein Leckerbissen, doch der Tuner wollte etwas Besonderes aus dem Wagen machen.

© Mansory/Instagram ×

© Mansory/Instagram ×

Wagen ist vom Tuner komplett in Weiß lackiert, mit orangefarbenem Dach; orangefarbenen Akzenten am gesamten Fahrzeug und einem passenden Interieur in weiß-orange.In Kombination mit 22-Zoll-Rädern vom Typ 'V.6', einem neu entwickelten Sportfahrwerk, einer Hochleistungs-Sportauspuffanlage mit weißen Endrohren fügt sich dieses außergewöhnliche Fahrzeug zu einem harmonischen Ganzen wie kein anderes, so der Tuner auf seiner Website.

© Mansory/Instagram ×

© Mansory/Instagram ×

Einen offiziellen Preis für das Fahrzeug gibt es klarerweise nicht. Unter 200.000 Euro wird sich der Kaufpreis aber nicht bewegen.