Nackt-Shooting wurde zu gefährlich: OnlyFans-Model musste gerettet werden

Ein OnlyFans-Model musste gerettet werden , nachdem ein aufreizendes Fotoshooting in einer Meereshöhle schief gelaufen war.

"Als ich die Flut kommen sah, dachte ich: 'Wie konnte ich nur so dumm sein?'" Michaela Ogilvie erzählte SWNS von ihrem Nahtoderlebnis, das sich am Dienstagnachmittag ereignete, als sie an der Küste ihrer Heimatstadt Ramsgate, Kent, Nacktfotos machte. Die 32-jährige ist eine feste Größe bei OnlyFans, wo sie wöchentlich über 1.200 Euro mit anzüglichen Schnappschüssen von ihrem Körper verdient, wie Kent Online berichtet.

Flut überraschte die Künstlerin

Für ihren jüngsten Fototermin entschied sich Ogilvie, einige anzügliche Aufnahmen in einer malerischen Meeresbucht in der Nähe von Dumpton Gap zu machen. "Ich dachte, es wäre wirklich cool, mich in der Höhle auszuziehen", erklärte die Britin. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich ausgezogen habe."

© Michaela Ogilvie / SWNS ×

Berichten zufolge gefiel dem Pornostar die Tatsache, dass "niemand in der Nähe war", ohne sich der Gefahren bewusst zu sein, die mit dem Posieren an einem so abgelegenen Ort verbunden sind. So wurde ihr malerischer Striptease am Meer zu einer Szene wie aus einem Katastrophenfilm: Ogilvie schaffte es gerade einmal, vier Nackt-Selfies zu knipsen, bevor die Flut schnell und heftig einsetzte.

Rief Geistesgegenwärtig die Küstenwache

Schnell setzte die Flut ein und die Darstellerin geriet in Panik. " Als die Zeit knapp wurde, wählte Ogilvie den Rettungsdienst, der in Rekordzeit eintraf. "Wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich die 999 anrufen muss, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben, denn es dauerte 27 Minuten, bis das Rettungsteam eintraf", sagte die erleichterte Britin, die ihr Überleben zum Teil ihrem Social-Media-Bewusstsein zuschrieb.

"Zum Glück war ich so schlau, Snapchat zu benutzen, denn ich hatte dort keinen Empfang, so dass ich meinen Standort nicht zeigen konnte", erklärte Ogilvie. "Ich war auf Snapchat-Karten und habe reingezoomt und sie haben mich gefunden."