Lottogewinner trägt bei Gewinnübergabe Scream-Maske

Ein Lotteriegewinner, der anscheinend anonym bleiben wollte, wählte eine Scream-Maske, um sein Gesicht zu verbergen.

Gekleidet in eine Maske von "Ghostface" - einer Figur aus den "Scream"-Filmen mit einem charakteristischen weißen Gesicht und einem langen, weit geöffneten Mund - kassierte der Gewinner, der nur als A. Campbell identifiziert wurde, seinen Gewinn von rund 158.400.000 $ in jamaikanischen Dollar, was mehr als 1.171.400 in Euro entspricht. Nach Angaben des Jamaica Star wurde Campbell krank, bervor er erfuhr, dass er im Superlotto gewonnen hatte, nachdem er einen Schein für 1,48 Euro gekauft hatte.

Will sich Haus kaufen

"Ich habe noch in derselben Nacht erfahren, dass ich gewonnen habe", sagte er. "Normalerweise schreibe ich mir die Zahlen der im Fernsehen übertragenen Ziehung auf, esse und schaue dann nach meinen Zahlen. Ich schaute [in dieser Nacht] auf meinen Schein, rannte in mein Badezimmer und sagte: 'Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen!'"

Berichten zufolge holte er seinen Scheck am 5. Februar ab. Er sagte, es gehe ihm zwar gut, aber er fühle sich nach seinem großen Gewinn "nur ein bisschen betäubt". "Ich möchte mir ein schönes Haus kaufen. Ich habe es noch nicht gefunden, aber ich werde mich bald nach einem umsehen. Ich gehe vorsichtig mit Geld um. Ich bettle nicht, ich leihe mir nichts", sagte er.