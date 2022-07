Darum starrte Polizist bei Schul-Massaker auf sein Handy

Der Beamte schien wie gebannt auf sein Telefon zu starren, als der 18-jährige Salvador Ramos am 24. Mai in der Robb-Grundschule einen Amoklauf beging. Viele Menschen wollen sehen, dass der Sperrbildschirm das Logo des Punishers ziert. Einige wiesen auf die Ironie hin, dass ein Polizeibeamter den aufmüpfigen Marvel-Selbstjustizler unterstützte, obwohl er scheinbar nichts tat, um Ramos davon abzuhalten, Kinder und Lehrer zu töten. Mehr als 80 Minuten hielten sich die Beamten auf dem Flur auf, ehe sie den Amokläufer stoppten.



Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Polizist Ruben Ruiz nicht nur sein Telefon überprüft hat, um sich die Zeit zu vertreiben, sondern dass seine Frau, Eva Mireles, eines der beiden erwachsenen Opfer war. KBTX berichtet, dass Mireles Ruiz anrief, um ihm mitzuteilen, dass sie angeschossen wurde und in einem der Klassenzimmer langsam verblutete. Ein Polizist stellte den wahren Grund ins Netz, um die Hetze gegen Ruiz zu beenden.

Joe Moody, ein Demokrat aus El Paso und Mitglied des Ausschusses des texanischen Repräsentantenhauses, sagte, dass es auf den Kontext ankomme, wenn man das Überwachungsvideo betrachte. "Ich konnte nicht mit ansehen, wie dieser Mann, der alles verloren hat, verleumdet wurde, als ob er gleichgültig oder aktiv böswillig wäre", sagte er auf Twitter.

"Für diejenigen, die sich nicht die Mühe gemacht haben, auch nur die Nachrichten zu lesen, die in ihrer Eile zu urteilen berichtet wurden: Er hat versucht, sich zu wehren, wurde aber aus dem Gebäude entfernt und entwaffnet.

Mireles war noch am Leben, als die Schießerei in der Schule vorbei war, aber sie starb später auf dem Weg ins Krankenhaus, wie KBTX berichtet.

This is the husband of teacher Eva Mireles, who contacted him on his phone from her classroom while he was on-scene to say that she’d been shot and was dying. 1/2#txlege #Uvalde pic.twitter.com/C7m64uBmaQ