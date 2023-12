Vater von Horror-Kannibalen im Hospiz gestorben

Jeffrey Dahmers Vater Lionel, der die letzten Jahrzehnte seines Lebens damit verbrachte, seinen Sohn zu verteidigen, ist im Alter von 87 Jahren in einem Hospiz gestorben, weniger als ein Jahr nachdem seine Frau verstorben war

Lionel Herbert Dahmer verbrachte die letzten Jahrzehnte seines Lebens damit, seinen Sohn zu verteidigen, der 1992 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Der jüngere Dahmer, auch bekannt als "Milwaukee Cannibal", ermordete und zerstückelte zwischen 1978 und 1991 17 Männer und aß oder mumifizierte sogar die Körperteile seiner Opfer.

Horror-Fall

Der Tod von Lionel Dahmer wurde am 5. Dezember von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes von Medina County gegenüber der US Sun bestätigt. Seine Todesursache wurde noch nicht öffentlich bekannt gegeben.

Die Nachricht kommt weniger als ein Jahr nachdem Lionel von seiner zweiten Frau Shari verwitwet wurde, die im Alter von 81 Jahren an Herzproblemen starb. Sie verstarb am 13. Januar 2023 in einem Pflegeheim in Seville, Ohio.

Die enge Beziehung der beiden wurde sogar in der kontroversen Netflix-Serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story, die im September 2022 veröffentlicht wurde behandelt. Lionel hat auch offen über seine Bindung zu seinem Sohn gesprochen und sogar die erschütternde Geschichte erzählt, wie er einmal beinahe eine Kiste mit den Überresten eines der letzten Opfer seines ältesten Kindes geöffnet hätte.