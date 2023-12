Hier will sich Doomsday-Kommune vor dem Weltuntergang retten

Die modernen Bunker von Vivos sind vollständig ausgestattet und bieten autonomen Betrieb für mindestens ein Jahr.

In den Black Hills in South Dakota sucht eine exklusive Gemeinschaft nach Bewohnern für ihre 575 Bunker, die laut Berichten bis zu 10.000 Menschen Schutz bieten können. Ursprünglich ein Armeestützpunkt für Munition, wurde das Gelände von Vivos in einen beeindruckenden Wohnkomplex umgewandelt, der als "episches humanitäres Überlebensprojekt" bekannt ist.

Bunker für alle Schichten

Dante Vicino, Geschäftsführer von Vivos, betont, dass diese Bunker für dem Weltuntergang nicht nur für die Elite sind. "Normale Menschen" können jetzt ihren Platz reservieren und sich vor unsicheren Zeiten schützen. Vicino erklärt: "Ihr wirtschaftliches Profil ist breit gefächert, von der unteren Mittelschicht bis zu sehr vermögenden Personen."

Die modernen Bunker von Vivos sind vollständig ausgestattet und bieten autonomen Betrieb für mindestens ein Jahr. Von Sofas und Küchengeräten bis hin zu verschiedenen Schlafzimmer- und Badezimmeroptionen ist für jeden Bedarf gesorgt.

Vicino verweist auf aktuelle globale Bedrohungen wie Covid-19, den Krieg in der Ukraine und geopolitische Spannungen als Gründe für die steigende Nachfrage. "Wir leben in gefährlichen Zeiten", sagt er, "eine lebenssichernde Bunkerlösung wird für diejenigen, die diese Ereignisse überleben wollen, unverzichtbar."

Die Anfragen bei Vivos sind explodiert, mit einem Anstieg von über 2.000 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Bau neuer Bunker dauert neun bis zwölf Monate, abhängig von Standort und Umfang. Doch Vivos geht über Beton und Stahl hinaus. Es geht um einen Notfallplan für das Überleben der Menschheit und die Schaffung einer gleichgesinnten Gemeinschaft. Der amerikanische Komplex heißt Vivos Xpoint, während auch in Deutschland, im Bergbau, Vivos Europa entsteht.