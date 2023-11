Anna A. steht eine hohe Haftstrafe bevor, da ihr Raubüberfälle mit einer gefährlichen Waffe und leichte Körperverletzung vorgeworfen werden.

Eine Schwangere sorgt in Polen für Schlagzeilen: Anna A. (36) hat innerhalb von nur zwei Wochen mit einem Messer bewaffnet gleich zwei Banken überfallen. In Kurów, Woiwodschaft Lublin, betrat die Schwarzgekleidete und maskierte Frau am 25. Oktober eine Bank. Mit bedrohlichem Messer in der Hand zwang sie das Personal zur Herausgabe von Geld. Berichten zufolge kam es sogar zu Handgreiflichkeiten mit einer Kassiererin. Trotzdem gelang es der Täterin, mit einer nicht näher bezifferten Geldsumme zu entkommen.

Doppelter Überfall

Der zweite Überfall ereignete sich am 10. November in Puławy, etwa 15 Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Erneut tauchte die maskierte Frau mit einem Messer auf und forderte diesmal die Kassiererin mit vulgären Worten auf, ihr rasch das Geld auszuhändigen. Die Beute steckte sie in eine Plastiktüte und flüchtete erneut. Doch nur einen Tag später wurde die Polizei auf die Spur der Kriminellen geführt, und Beamte schnappten Anna A. in Puławy.



Bei ihr wurde das beim zweiten Raubüberfall gestohlene Bargeld sichergestellt. Insgesamt hatte sie bei beiden Überfällen rund 50.000 Złoty (11.300 Euro) erbeutet. Die Bezirksstaatsanwaltschaft Lublin erhob am Sonntag Anklage gegen Anna A., und am Montag entschied das Gericht über ihre vorläufige Festnahme.



Anna A. steht eine hohe Haftstrafe bevor, da ihr Raubüberfälle mit einer gefährlichen Waffe und leichte Körperverletzung vorgeworfen werden. Die Strafe könnte bis zu 20 Jahre Gefängnis betragen. Sie gestand die Taten bereits und erklärte, dass sie das Geld dringend brauche.