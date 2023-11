Vor Freude: Irre zündeten mitten in Kinosaal Feuerwerk

Im Hintergrund sind sowohl Schreie als auch Jubel zu hören, als das Feuerwerk den Abbruch des Films zur Folge hat.

Kinobesucher in Indien wurden am Sonntag in Angst und Schrecken versetzt, nachdem eine Gruppe von Fans in einem Kino Feuerwerkskörper gezündet hatte, nachdem der Bollywood-Star Salman Khan auf der Leinwand erschienen war. Auf dem Video ist zu sehen, wie die Fans auf den Auftritt des Filmstars Khan auf der Leinwand warten, bevor Pyrotechnik in die Luft geschossen wird.

Video zeigt Vorfall

Im Hintergrund sind sowohl Schreie als auch Jubel zu hören, als das Feuerwerk den Abbruch des Films zur Folge hat. Als Berichte auftauchten, dass dies auch in anderen Kinos in Indien geschah, reagierte Salman Khan schnell auf die sozialen Medien, um die Aktion zu verurteilen.

Er schrieb auf X: "Ich habe von Feuerwerkskörpern in Kinos während Tiger3 gehört. Das ist gefährlich. Lasst uns den Film genießen, ohne uns und andere in Gefahr zu bringen. Bleibt sicher.