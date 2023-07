Uber verrechnet Gast für kurze Fahrt rund 30.000 €

Eine Frau, die ein Uber bestellte, war entsetzt als sie feststellte, dass ihr 30.000 € abgebucht worden waren.

Ein amerikanisches Ehepaar hat aufgedeckt, dass ihnen für eine Uber-Fahrt in Costa Rica fast 30.000 Dollar berechnet wurden, die eigentlich 55 Dollar hätten betragen sollen. Ordonez postete auf Twitter am 29. Juni einen Screenshot der Transaktion. Er twitterte: "Uber hat mir $29.994 USD für eine Uber-Fahrt in Costa Rica berechnet. Sie haben das nicht in die costaricanische Währung umgerechnet: 54 USD. Die Altura Credit Union hat diese Abbuchung zugelassen und Uber hält sich nicht daran. Jetzt bin ich in Guatemala mit einem negativen Saldo an meinem 5-jährigen Hochzeitstag."

Großer Schreck

Die Mitfahrzentrale antwortete auf Ordonez' Tweet: "Hey Douglas - es tut uns so leid für diese Situation! Wir haben ein spezialisiertes Team, das sich darum kümmert und wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden." Das Paar sagte jedoch, dass sie mehr als 24 Stunden auf eine Antwort des Uber-Teams gewartet haben. Sie sagte: "Ich benutze immer meine Kreditkarte für internationale Gebühren. Leider war ich in Eile und habe nicht bemerkt, dass meine Debitkarte mit meinem Uber-Konto verbunden war."

"Uber antwortete mit 'Mach dir keine Sorgen', bot aber keine weitere Unterstützung an. Ich kann nirgendwo eine Kundendienstnummer finden. Sie haben meine Nachrichten ignoriert und ich habe nur vorgenerierte Nachrichten erhalten", schrieb sie.

In einem weiteren Video sagte Dominique: "Im Grunde genommen hat mir [die Bank] gesagt, dass es meine Schuld war, weil ich eine Reiseanmeldung auf meiner Karte hinterlegt habe, und deshalb konnte die Abbuchung alle Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien umgehen." Das Ehepaar sagte, dass sie nicht auf ihr Geld zugreifen konnten, während sie im Ausland waren, und dass sie warten mussten, bis die Bank das Problem gelöst hatte, bevor sie ihren Urlaub fortsetzen konnten.

"Plötzlich wurde die Belastung behoben. Die Abbuchung wurde rückgängig gemacht. Am Ende habe ich mein ganzes Geld zurückbekommen", sagte sie.