Schüler (16) jagte sich versehentlich Jagdspeer durch den Kopf

Die Schüler wollten ihren letzten Schultag des Jahres feiern, doch aus der Party wurde ganz schnell ein Alptraum.

Die Gruppe rund um den 16-Jährigen Yasser Lopez feierten gerade den letzten Schultag als es zum Unglück kam. Nachdem sie die gasbetriebene Speerpistole für die Fischjagd vorbereitet hatten, wurde sie plötzlich abgefeuert und traf Yasser zwei Zentimeter über dem rechten Auge und trat am Scheitelpunkt seines Schädels aus.

Schwere Verletzungen

Der Teenager wurde mit dem Flugzeug ins Ryder Trauma Center geflogen, wobei der Speer aus seiner Stirn ragte. "Ich konnte den Speer sehen. Er hat mich am Rücken gestört, als würde er den Boden zerkratzen. Ich konnte ihn in meinem Kopf spüren, also wollte ich ihn herausnehmen", sagte Lopez gegenüber Today News.

Die Zeugin Astrid Cardoza, die Yasser drängte, den Speer nicht anzufassen, sagte: "Ich habe einfach seine Hand gehalten und gesagt, dass du den Speer nicht herausziehen darfst. Die Chirurgen benutzten einen Betonstahlschneider und eine Kneifzange, um den Speer in Lopez' Kopf zu stabilisieren.

© NBC/YouTube/@JacksonHealthSystem

"Achtzehn Zentimeter des hervorstehenden Speers wurden an der Außenseite seiner Stirn entfernt, damit die Ärzte eine vollständige Röntgenuntersuchung des Patienten durchführen konnten", so das Krankenhaus. "Glücklicherweise hat der Speer keine Gefäße in seinem Gehirn getroffen. Yasser wurde dann in den Operationssaal gebracht, wo die Ärzte den Speer erfolgreich aus seinem Schädel und Gehirn entfernen konnten. Die Operation dauerte etwa drei Stunden."

"Es ist ein Wunder, dass der Speer alle Hauptblutgefäße des Gehirns verfehlt hat", sagte der Neurochirurg Ross Bullock gegenüber NBC Miami. Nach Angaben des Krankenhauses hat sich Yasser inzwischen erholt und führt ein unabhängiges Leben.