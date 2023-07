Erstmals wird ein Trans-Häftling in Frauengefängnis verlegt

Eine transsexuelle Insassin hat in einem Diskriminierungsverfahren gegen die staatliche Strafvollzugsbehörde einen Vergleich erzielt, der die Verlegung in ein Frauengefängnis und eine Vaginoplastik vorsieht.

Christina Lusk aus Minnesota, eine 57-jährige Insassin, die eine Strafe für ein Drogendelikt verbüßt, wird nächste Woche in das Frauengefängnis in Shakopee verlegt, womit zum ersten Mal in Minnesota eine Insassin aufgrund ihrer Geschlechtsidentität verlegt wird.

OP bereits vor dem Haftantritt

Im Rahmen der Einigung hat sich das Gefängnis von Minnesota bereit erklärt, Lusk die geforderte Vaginoplastik zu ermöglichen und seine Richtlinien in Bezug auf Transgender-Insassen zu verschärfen. Lusk, die sich vor ihrer Inhaftierung einer "Top-Operation" unterzogen hatte, hatte sich im Gefängnis um eine Vaginoplastik bemüht.

In der Klage, die von der Interessengruppe Gender Justice im Namen von Lusk eingereicht wurde, wurde behauptet, dass Lusk sexuellem Missbrauch und Misshandlung sowohl durch Insassen als auch durch das Personal in der Männereinrichtung ausgesetzt war und eine angemessene Behandlung sowie die Verlegung in eine Fraueneinrichtung gefordert.