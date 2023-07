Dennis Rodman lässt sich Gesicht von Freundin auf Wange tätowieren

Der 62-jährige Basketball-Champion Rodman ist mit Tattoos und Piercings übersät. Sein neues Tattoo ist aber etwas speziell.

Der ehemalige Mitspieler von Michael Jordan bei den Chaicago Bulls lies sich nämlich das Gesicht seiner Freundin auf seine Wange tätowieren. Rodman besuchte Van Johnson von der Black Ink Crew, um sich im Haus des Künstlers tätowieren zu lassen.

Kurioses Tattoo

Sogar Johnson musste zugeben, dass das Kunstwerk "ziemlich willkürlich" war, aber er sagte, dass Rodman die Handarbeit wie ein "Champion" über sich ergehen ließ. Auf Instagram postete Johnson ein Video des fertigen Produkts und schrieb dazu "Ich habe heute nicht viel gemacht, ich habe mich in meinem Stadthaus abgekühlt und einer lebenden Legende das Gesicht seiner Frau ins Gesicht tätowiert, das war's schon.... What y'all do?"

Das Video zeigt eine Nahaufnahme des Gesichts seiner Freundin, das sauber auf Rodmans rechte Wange tätowiert ist. Als die Kamera herausschwenkt, sehen wir die Reaktion seiner Partnerin - die sich freut, als sie die Hommage sieht.

Während Rodman und seine Partnerin ziemlich begeistert von dem neuen Tattoo zu sein schienen, waren die Fans, die auf Instagram kommentierten, nicht ganz so überzeugt.