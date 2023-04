Killer vergewaltigte Mädchen (6) und steinigte sie zu Tode

Eine absolute Horror-Tat findet nun mit der Hinrichtung des Täters sein Ende. Die 6-jährige Cassandra "Casey" Williamson wurde von einem Mann entführt, vergewaltigt und dann gesteinigt.

Der Oberste Gerichtshof von Missouri hat einen Hinrichtungstermin für einen Mann aus Missouri festgelegt, der vor mehr als zwei Jahrzehnten für den Tod eines 6-jährigen Mädchens verurteilt wurde, wie mehrere Medien berichten. Johnny A. Johnson, 45, soll am 1. August im Staatsgefängnis Bonne Terre durch eine tödliche Injektion hingerichtet werden, wie die St. Louis Post-Dispatch, KFVS-TV und FOX4 KC/WDAF-TV berichten.

Horror-Tat

Johnson wurde des Mordes ersten Grades, der bewaffneten kriminellen Handlung, der Entführung und der versuchten gewaltsamen Vergewaltigung im Zusammenhang mit dem Tod der 6-jährigen Cassandra "Casey" Williamson in St. Louis County im Jahr 2002 für schuldig befunden, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Ein Richter verhängte drei Jahre später sein Todesurteil, berichtet KTVI.

Im Juli 2002 übernachtete Johnson im Haus eines Freundes in Valley Park, wo auch Williamson und ihr Vater übernachteten, als das Mädchen verschwand, wie aus den Akten hervorgeht. Den Behörden zufolge lockte Johnson das Mädchen am Morgen des 26. Juli aus dem Haus und die Straße hinunter, wo er sie durch eine verlassene Glasfabrik, Tunnel und eine versunkene Grube führte, so die Gerichtsakten. Als Johnson versuchte, das Mädchen sexuell zu missbrauchen, tötete er es, indem er mehrmals mit Ziegeln und Steinen auf sie einschlug, so dass sie mehrere Schädelfrakturen erlitt.

Johnson, der in Gewahrsam genommen wurde, gestand die Verbrechen, berichtet KFVS. Williamson wurde in ihrem Nachruf als "wunderschöner sechsjähriger kleiner Engel" bezeichnet.