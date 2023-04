Porno-Superstar schlief mit Fan: Doch DAS lief nicht wie geplant

Dass Porno-Stars immer wieder ihre Fans daten, ist hinlänglich bekannt. Doch ein Date eines Starlets geriet außer Kontrolle.

Der australische Porno-Superstar Angela White erinnerte sich daran, wie sie mit einem Fan Sex hatte - doch das dampfende Vergnügen verwandelte sich schnell in einen Albtraum, als sie merkte, dass die Aufmerksamkeit des Mannes woanders lag. Die australische OnlyFans-Legende erschien im Under The Influence-Podcast, wo sie sich daran erinnerte, wie sie den Verehrer auf einer Convention traf, der ihr seine Nummer anbot.

Erstes Treffen wurde intim

"Ich habe nicht wirklich daran gedacht, dass ich ihn kontaktieren würde", erinnert sie sich. "Eines Tages dachte ich: 'Weißt du was, vielleicht sollte ich es tun, warum nicht.'" Angela sagte, dass sie sich mit dem Mann, einem "schönen" französischen Model und Künstler, zum Brunch traf und er begann, ihr seine Skizzen zu zeigen, bevor er ihr anbot, sie in seiner Wohnung zu zeichnen.

"Ich dachte: 'Das ist mein Titanic-Moment'", fügte sie hinzu. "Wir gingen zurück in die Wohnung, und das Skizzenbuch wurde nicht herausgeholt. Sobald wir durch die Tür kamen, haben wir rumgemacht." Aber es dauerte nicht lange, bis die Alarmglocken schrillten, als der Mann versuchte, ungeschützten Sex mit ihr zu haben, obwohl sie Kondome dabei hatte.

Porno-Starlet war von Mann schockiert

Das seltsame Verhalten setzte sich fort, als die beiden mitten im Akt waren und sie bemerkte, dass er sie nicht ansah. Sie erinnerte sich: "Ich dachte: 'Was zum Teufel guckt der denn da?' "Ich drehte mich um und er sah sich selbst im Spiegel, wie er mich f***. Da dachte ich: 'Oh Gott, das ist auch mein American Psycho-Moment.'"

Doch damit nicht genug. Der Mann wollte den Porno-Star offenbat dabei filmen, wie sie ihn oral befriedigte. "Ich schaute auf, und so wie er sein Handy hielt, dachte ich: 'Oh, verpiss dich, er versucht mich zu fotografieren oder zu filmen.'

Angela, die im Laufe ihrer Karriere mehr als 900 Sexszenen gefilmt hat, fügte hinzu, dass sie dem Mann vielleicht erlaubt hätte, sie für OnlyFans zu filmen, wenn er sie um Erlaubnis gefragt hätte, aber sie war verärgert, dass er ohne ihr Wissen Fotos machte oder filmte.