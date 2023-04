Erster 'The Equalizer 3' Trailer verspricht Action-Spektakel

Es dürfte nach John Wick das größte Action-Spektakel des diesjährigen Jahres werden. Der erste Trailer zu 'The Equalizer 3' verspricht Non-Stop Action.

Neben dem Star der Serie, Denzel Washington, wird auch Dakota Fenning in dem Streifen zu sehen sein. Im Trailer sehen wir, wie McCall versucht, sich in Süditalien zu entspannen, bevor er merkt, dass seine Freunde unter dem Diktat der örtlichen Mafia stehen und er sie beschützen muss.

Actionreicher Trailer

Der Trailer zeigt daraufhin Kampfszenen von Washington, in denen er der italienischen Mafia das Handwerk legt. Auch die berühmte Stoppuhr kommt wieder zum Einsatz, mit der er die Länge der Kämpfe misst. Der Trailer sagt zwar, dass dies "das letzte Kapitel" von Denzel Washington in "The Equalizer" sein soll, aber in der Filmindustrie kann man sich nie sicher sein.

Die Produktion des Films verlief jedoch nicht immer reibungslos, denn im vergangenen Jahr wurde das Hotel, in dem das Produktionsteam untergebracht war, von der Polizei gestürmt und zwei Mitglieder der Catering-Crew wurden verhaftet. Bei der Razzia wurden außerdem über 100 Gramm Kokain sichergestellt, nachdem ein Mitglied des Catering-Service, der die Produktion von The Equalizer 3 mit Essen versorgte, an einem Herzinfarkt gestorben war.

Der Film startet am 1. September in den heimischen Kinos.