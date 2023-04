Dank KI: So würden South Park-Schauspieler aussehen

KI machts möglich. Mithilfe der technischen Hilfsmittel ließ ein Mann die Charaktere aus South Park "lebendig" werden.

In South Park geht es um vier unflätige Jungs, die in einer Stadt in #Colorado leben. Zwischen lokalen und globalen Tragödien sowie elterlichen und prominenten Einmischungen erleben Kyle, Stan, Cartman und Kenny mehrere bizarre Missgeschicke, die sowohl das Gewöhnliche als auch das Übernatürliche betreffen.

Ein Mann ließ es sich nun nicht nehmen und Bilder der "menschlichen" Schauspieler mithilfe einer KI zu erstellen. Doch sehen Sie selbst, wie die KI den Cast zusammengestellt hätte.

© artificialeye_officia/Instagram ×

Eine Vorlage für eine Realverfilmung wäre damit schon einmal gelegt.