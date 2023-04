Hier stürzen zwei Häuser in anliegende Schlucht

Es ist die Horror-Vorstellung fast aller Menschen, plötzlich kein Dach über dem Kopf mehr zu haben. Auf einem Video ist zu sehen, wie zwei Häuser plötzlich in eine anliegende Schlucht stürzen.

Am Wochenende stürzten zwei Wohnhäuser in Draper, Utah, von ihren Grundstücken und in eine nahe gelegene Schlucht. Virales Videomaterial zeigt den Moment, in dem beide Häuser vollständig von ihren Fundamenten gelöst wurden.

Glücklicherweise wurde bei den Vorfällen niemand verletzt, da beide Häuser aufgrund bestehender Bedenken hinsichtlich ihrer strukturellen Integrität bereits verurteilt und evakuiert worden waren.

Laut Storyful führen die örtlichen Behörden die Einstürze der beiden Häuser auf Erdverschiebungen zurück, die zu Rutschungen und Brüchen in den Fundamenten der Häuser führten. Das Gebiet in Utah, in dem sich die Häuser befanden, hat eine rekordverdächtige Schneedecke erlebt, die die Stabilität des Bodens beeinträchtigt, da der Schnee im Frühjahr schmilzt.