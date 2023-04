'Mann mit dem goldenen Colt'? Passagier reiste mit 24-Karat Waffe

Der James-Bond-Klassiker "Der Mann mit dem goldenen Colt" von 1974 könnte möglicherweise eine Fortsetzung finden.

Eine nicht namentlich genannte 28-jährige Amerikanerin wurde am 23. April in Australien verhaftet, nachdem Grenzbeamte in ihrem Gepäck eine nicht deklarierte Pistole aus 24-karätigem Gold gefunden hatten.

Hatte keine Genehmigung

Wie die Australian Border Force (ABF) mitteilte, war die Frau zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung auf dem Weg von Los Angeles nach Sydney. Ihre Schusswaffe war nicht registriert, und sie besaß keine Genehmigung für die Einfuhr oder den Besitz der Waffe in Australien".

Die Verdächtige wurde gemäß einem Abschnitt des australischen Zollgesetzes von 1901 angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu 10 Jahre Gefängnis.