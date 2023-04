TikTokerin und Mutter töten Mann, um 'Affäre zu vertuschen'

Eine TikTok-Influencerin und ihre Mutter wurden wegen Mordes angeklagt, nachdem sie sich angeblich eine Verschwörung ausgedacht hatten, um zu verhindern, dass die Affäre der Mutter aufgedeckt wird.

Mahek Bukhari, 23, und ihre Mutter, Ansreen, wurden zusammen mit sechs anderen nach dem Tod von Saqib Hussain und Mohammed Hashim Ijazuddin bei einem Autounfall im Februar 2022 angeklagt. Hussain und Ijazuddin, beide 21, fuhren auf der A46 in der Nähe von Leicester, als Hussain 999 anrief und der Leitstelle mitteilte, dass "Leute ihm folgen".

Unfall sollte Mord vertuschen

„Sie haben Sturmhauben auf … sie versuchen, mich von der Straße zu rammen. Sie versuchen, mich zu töten, ich werde sterben … bitte, Sir, ich brauche nur Hilfe“, sagte Hussain. Ein Schrei war zu hören, bevor der Anruf abrupt endete, und das Paar starb kurz nach Mitternacht bei dem Unfall.

Die Mutter soll die Romanze im Januar 2022 beendet haben, aber Staatsanwälte behaupteten, Hussain habe weiterhin versucht, Ansreen zu kontaktieren, und habe sexuelle Videos und Bilder von ihr in seinem Besitz. Hussain wurde vorgeworfen, „zunehmend obsessiv“ zu werden, wobei der Anwalt sagte: „Diese Wut äußerte sich in einem Versuch, Ansreen Bukhari zu erpressen, um sie davon zu überzeugen, sich mit ihm in Verbindung zu setzen.

Hussain forderte angeblich bis zu 3.000 Euro als Entschädigung für Geld, das er für Verabredungen mit Ansreen ausgegeben hatte, und es wurde ein Treffen in Leicester vereinbart, um es zu übergeben. Die Tochter bekam jedoch Wind von der Affäre und das der Mann sie erpresste. Daraufhin schmiedenden die beiden den Plan, den Mann umbringen zu lassen. Ihre Pläne setzten sie schließlich auch in die Tat um.

„Diese Untersuchung enthüllte eine Geschichte von Liebe, Besessenheit, Erpressung und schließlich kaltblütigem Mord“, so das Gericht.