Kurios: YouTuber ist jetzt mit Viereck-Rad unterwegs

Nicht alles muss verstanden werden. Ein YouTuber, der gleichzeitig Ingenieur ist, hat ein Viereck-Rad entworfen. Das sich diese Innovation durchsetzt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Die Räder sind aus C-Winkel-Stahl gefertigt, was sie sowohl robust als auch unglaublich schwer macht. Obwohl sie die zusätzliche Struktur für die Festigkeit nicht wirklich benötigen, verfügen sie über Speichen, die eine zentrale Nabe zum Befestigen der „Räder“ an einer Fahrradachse montieren.

Fahrerlebnis aber laut

Die Quadrate sind jedoch nicht zum Rollen ausgelegt. Stattdessen sind sie mit Zahnrädern und Rollen ausgestattet, auf denen eine Kette aus Fahrradkette und Reifen montiert ist. Wenn der Fahrer in die Pedale tritt, dreht dies die Strecke und treibt das Fahrrad an.

"Bitte treffen Sie ein fast normales Fahrrad, aber mit einer Modifikation – viereckige Räder! Dieses Konzept funktioniert voll und Sie können fahren und Kurven fahren. Das Erstellen und Installieren von Vierkanträdern auf Fahrrädern war eines der verrücktesten Projekte, die wir je gebaut haben", so Sergii Gordieiev von The Q. Da das Viereck-Rad aber laut ist und einen starken Roillwiderstand hat ist es eher unwahrscheinlich, dass es das gewöhnliche Rad in Zukunft abslösen wird.