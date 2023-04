Kein Kleben mehr: Aktivisten bauen jetzt Mauer auf Autobahn

Der Bau würde 400 Hektar Ackerland zerstören, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der Organisatoren der Demonstration, bei der Tausende gegen das Projekt demonstrierten und auf Aufrufe vieler Umweltgruppen und -verbände reagierten. Es würde auch das Gießen von Teer über 53 Kilometer beinhalten, fügte die Erklärung hinzu.

Seriously we need to take some pointers from French protesting.



Protestors built a brick wall on a national roadway opposing the building of a new highway. Activists say it will destroy 2,500 trees and surrounding habitats.#A69 Toulouse-Castres.pic.twitter.com/bEEbNdp08D