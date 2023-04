Hoher Konsum von Pommes erhöht Depressions-Wahrscheinlichkeit

Hoher Pommes-Konsum soll negative Auswirkungen auf den Körper haben. So soll ein zu hoher Konsum laut einer Studie zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Depressionen führen.

Eine neue Studie, die in Hangzhou, China, durchgeführt wurde, hat einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Pommes Frites und einem erhöhten Risiko für Angstzustände und Depressionen entdeckt.

Eregebnisse können nicht klar gedeutet werden

Die Forschung zeigte ein um 12 % höheres Risiko für Angstzustände und ein um 7 % höheres Risiko für Depressionen bei denjenigen, die häufig Pommes frites konsumierten, im Vergleich zu denen, die dies nicht taten.

Frittierte Lebensmittel sind bekannte Risikofaktoren für Fettleibigkeit, Bluthochdruck und andere gesundheitliche Auswirkungen. Diese Ergebnisse „eröffnen einen Weg zur Bedeutung der Reduzierung des Verzehrs von frittierten Lebensmitteln für die psychische Gesundheit“, heißt es in dem am Montag in der Zeitschrift PNAS veröffentlichten Papier.

Über 100.000 Teilnehmer an Studie

Experten, die sich mit Ernährung befassen, sagten jedoch, die Ergebnisse seien vorläufig, und es sei nicht unbedingt klar, ob die frittierten Lebensmittel zu psychischen Problemen führten oder ob Menschen mit Depressions- oder Angstsymptomen frittierte Lebensmittel zu sich nahmen.

In der Studie wurden 140.728 Personen über einen Zeitraum von 11,3 Jahren untersucht. Nach Ausschluss der Teilnehmer, bei denen innerhalb der ersten zwei Jahre eine Depression diagnostiziert wurde, wurden bei denjenigen, die frittierte Lebensmittel verzehrten, insgesamt 8 294 Fälle von Angstzuständen und 12 735 Fälle von Depressionen festgestellt, wobei speziell bei Pommes ein um 2 % höheres Depressionsrisiko als bei frittiertem Fleisch festgestellt wurde.

In der Studie wurde auch festgestellt, dass die Teilnehmer, die regelmäßig mehr als eine Portion frittierter Lebensmittel verzehrten, mit größerer Wahrscheinlichkeit jüngere Männer waren.