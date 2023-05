Mega-YouTube-Star lässt für Familie und Angestellte ganze Wohnsiedlung bauen

Um seiner Familie und seinen Angestellten einen besseren Komfort zu bieten, hat ein YouTube-Star kurzerhand eine ganze Wohnsiedlung gekauft.

Der YouTuber MrBeast, auch bekannt als der 25-jährige Jimmy Donaldson, hat in einem Viertel in North Carolina nach und nach umfangreiche Grundstücke für sich, seine Familie und seine Angestellten gekauft, um dort zu leben. In den letzten fünf Jahren hat Donaldson bereits fünf Häuser in derselben Straße in Greenville gekauft. Kosten. Kostenpunkt: Rund 2 Millionen Dollar.

Hohe Summe

"Donaldson kaufte sein erstes Haus, als es zum Verkauf stand. Im Jahr 2018 zahlte er etwa 320.000 Dollar", berichtet die NYPost. Er kaufte seine zweite Immobilie für 263.000 Dollar im Jahr 2020, dann die restlichen drei für 1,45 Millionen Dollar.

Sein kumuliertes Nettovermögen beträgt 54 Millionen Dollar.