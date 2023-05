Ärzte rissen Baby bei Geburt den Kopf ab

Die Mutter des kleinen Mädchens, dessen Kopf angeblich während der Geburt abgerissen wurde, behauptet, Mediziner hätten ihn wieder angenäht.

Raniilly Coelho Santos und Vater Victor da Silva leiten nach dem schrecklichen Vorfall im Hospital das Clinicas in Belo Horizonte, Brasilien, am 1. Mai rechtliche Schritte ein. Sie behaupten, dass das neugeborene Mädchen Emanuelly während der Geburt am Leben war, aber nicht, als sie "herauskam". Raniilly hat jetzt gesagt, dass es Stichspuren am Baby gab, als sie nach der Geburt aufwachte.

Horror für Mutter und Vater

Sie sagte den lokalen Medien: „Ich bin aufgewacht, sie sagte: ‚Bist du wach, Mum? Lass uns deiner Tochter auf Wiedersehen sagen.' Raniillys Mutter sind offenbar die Stiche am Hals ihrer Enkelin aufgefallen. Sie sagte: „Meine Mutter hat die ganze Prozedur gesehen. „Sie hat die Kleidung des Babys geöffnet, aber sie haben versucht, meine Mutter davon abzuhalten, die Kleidung zu öffnen. Da haben wir gesehen, dass ihr Hals genäht war, voller Flecken.“

Raniilly war im siebten Monat schwanger, als ihre Wehen einsetzten. Bei dem Baby war zuvor ein Lungenproblem diagnostiziert worden, was bedeutete, dass es möglicherweise nicht überleben würde, aber die Eltern bestehen darauf, dass ihr Herz schlug, bevor ihr der Kopf abgerissen wurde. Victor sagte: „Sie fingen an, den Kopf des Kindes mit ihren Händen zu ziehen und sagten meiner Frau, sie solle schieben, aber sie hatte keine Kraft mehr. Im letzten Moment, als sie das taten, kamen ein paar Leute herüber und hielten sie fest, hielten mich fest."

Klage eingereicht

Die Anwältin Jennifer Valente sagte: „Es war weit mehr als ein medizinischer Fehler, ein Leben ging verloren, und das Leben der Mutter war auch fast verloren. Es gab mehrere aufeinanderfolgende Fehler, die diese Tragödie verursacht haben."

Es wurde zuvor berichtet, dass das Krankenhauspersonal anbot, die Bestattungskosten zu übernehmen, wenn die Eltern die Leiche ihres Babys nicht zur weiteren Untersuchung an einen anderen Ort weiterleiten.