'Zombied': Das ist nach Ghosting der neue Dating-Trend

Als ob Verabredungen in der heutigen Zeit nicht schon schwer genug wären, gibt es einen brandneuen Dating-Trend, der Singles verwirrt.

Nach dem "Ghosting", also sich dem abrupten nicht mehr melden bei einer Person, ist nun ein neuer Dating-Trend im Kommen. Nämlich das "Zombieing". Eine TikTokerin erklärt den neuen Trend, der gescheiterte Dates wieder auferstehen lassen soll.

Trend in der Dating-Welt

""Es ist wie Ghosting, aber er kommt nach ein paar Monaten von den Toten zurück und macht dich an", erklärte sie. Ein TikTok-Nutzer kommentierte: "Meiner hat einen Jesus-Christus-Komplex, er kommt alle drei Tage zurück." Ein anderer schrieb: "Ich habe gesehen, dass jemand gesagt hat, dass sie Grabstein-Emojis auf ihren Namen in den Kontakten setzt, damit sie weiß, dass sie sich nicht mehr mit ihnen abgeben muss."

Ein anderer TikTok-Nutzer merkte an: "Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie dich alle zur gleichen Zeit zombifizieren? Warum machen mich vier Typen aus meiner Vergangenheit alle am selben Tag an?".