Diesem Baby wuchs plötzlich ein Schildkrötenpanzer

Ein Baby kam ohne jegliche Anzeichen mit einem Schildkrötenpanzer auf die Welt. Sowohl Eltern als auch Ärzte standen vor einem Rätsel.

Ein Baby hatte aufgrund einer seltenen Hauterkrankung einen "Schildkrötenpanzer" auf dem Rücken - und bekam von seinen Eltern den Spitznamen "kleine Ninja-Schildkröte". James McCallum, 19 Monate, wurde mit einer Masse am Rücken geboren, die den größten Teil seines Rückens bedeckte - und sowohl seine Eltern als auch die Ärzte vor ein Rätsel stellte.

SIE ist die heißeste Frau der Welt

Killer vergewaltigte Mädchen (6) und steinigte sie zu Tode

Rätsel für Ärzte

Seine Mutter Kaitlyn, 35, behauptet, dass Ultraschalluntersuchungen nichts ergeben hätten, bevor sie den Kleinen am 19. August 2021 im Morton Plant Hospital in Clearwater, Florida, USA, mit einem Gewicht von 1,5 kg zur Welt brachte. Die frischgebackene Mutter war "besorgt", als sie Schorf und Klumpen an dem bemerkte, was sie für ein Muttermal hielt.

© Kaitlyn McCallum / SWNS ×

Nach zwei Monaten und mehreren Konsultationen wurde bei dem kleinen James ein riesiger kongenitaler melanozytärer Naevus diagnostiziert - eine gutartige, tumorähnliche Fehlbildung, die durch eine fehlerhafte Entwicklung der Pigmentzellen entsteht.

Den Eltern von James wurde versichert, dass die Wucherung in einer Reihe von Operationen entfernt werden könne. James wurde im Februar 2022 und im Mai 2022 zweimal operiert, um den größten Teil des Nävus zu entfernen, so dass er endlich auf dem Rücken liegen konnte.