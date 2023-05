Nach TikTok-Challenge: Körper von Bub zu 75 % verbrannt

Diese TikTok-Challenge ging eindeutig nach hinten los. Ein Bub (16) zog sich beim Versuch jedoch schwere Verbrennungen zu.

Ein Teenager aus North Carolina ist nicht wiederzuerkennen, nachdem er eine TikTok-Challenge ausprobiert hatte, bei der er Verbrennungen an 75 Prozent seines Körpers davontrug. Mason Dark, der die Fire Spray Challenge ausprobierte, wurde in das UNC Burn Center in Chapel Hill eingeliefert, nachdem er eine TikTok-Challenge ausprobiert hatte, bei der ein hochentzündliches Farbspray in ein Feuerzeug gesprüht wurde.

Der 16-Jährige, der in einen Fluss sprang, um die Flammen zu löschen, musste sich bei seiner Ankunft im Krankenhaus einer Not-OP unterziehen. Darks Mutter Holli sagte gegenüber WRAL, ihr Sohn sei nicht mehr wiederzuerkennen.

"Wir finden jetzt bei der Operation heraus, dass er Verbrennungen dritten Grades hat ... es ist wie ein T in seinem Rücken und es kam davon, dass er sein Hemd ausgezogen hat und dann ist es stecken geblieben oder so."

"Er ist in einen Fluss gesprungen, um die Flammen zu löschen. Das Risiko einer Infektion durch das Flusswasser ist hoch, zusätzlich zu den Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Wir sind dankbar, dass wir im UNC Burn Center in Chapel Hill sind. Es ist eines der besten in der Nation. Mason hat einen langen Weg vor sich."

Wie lange der Bub im Krankenhaus bleiben muss, ist unklar.