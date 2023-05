Darum steckt Mann sein eigenes Gesicht in einen Metallkäfig

Es sind Bilder, die eher an einen Horrorfilm erinnern. Ein Mann steckt sein komplettes Gesicht in einen Metallkäfig. Der Grund ist ein kurioser.

Ein Mann aus der Türkei hat seinen Kopf in einen Metallkäfig gesperrt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Ibrahim Yücel aus der Stadt Kütahya in der Türkei beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören, nachdem sein Vater an Lungenkrebs gestorben war, und erkannte, dass er den gleichen Weg einschlagen könnte.

Geheimnis gelüftet: Dieser Mann ist Porno-Partner der Wut-Veganerin

In dieser Stadt werden Politiker für Fehlentscheidungen ins Wasser getaucht

Selbstauferlegte Falle

Es fiel ihm jedoch schwer mit dem Rauchen aufzuhören. Also beschloss er, es unmöglich zu machen, physisch eine Zigarette zu rauchen oder auch nur eine in den Mund zu bekommen. In Anlehnung an die Motorradhelme, die Biker tragen, nahm er einen Kupferdraht und baute einen Käfig für seinen Kopf.

© YouTube/Hürriyet

Dann übergab er seiner Familie den Schlüssel, so dass er keine Möglichkeit mehr hatte, seinen eigenen Kopf aus der selbst auferlegten Falle zu befreien. Zuvor rauchte Ibrahim jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten, schaffte es aber bald, sich auf genau null zu reduzieren, wenn auch auf eine seltsame Art und Weise.

Es ist nicht bekannt, ob er den Käfig zum Schlafen oder zu anderen Zwecken abnahm, aber er trug den Käfig auf jeden Fall, wenn er zur Arbeit ging, und ließ die Schlüssel zu Hause bei seiner Frau und seinen Kindern.