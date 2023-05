In dieser Stadt werden Politiker für Fehlentscheidungen ins Wasser getaucht

Es ist ein skurriler Trend, der in einer Stadt weiterhin Bestand hat. Politiker werden für Fehlverhalten einmal im Jahr bestraft und ins Wasser getaucht.

In der italienischen Stadt Trient haben die Einwohner eine einzigartige Methode, Politiker zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie sie in einen Käfig stecken und kurz in einen Fluss tauchen!

Dieses Ereignis, das als "Tonca" bekannt ist, ist Teil der alljährlichen Vigilanzfeiern der Stadt im Juni, bei denen Politiker und lokale Prominente, die sich im Laufe des Jahres "blamiert" haben, öffentlich lächerlich gemacht werden. Der Käfig wird nur für eine Sekunde heruntergelassen, was als eine lustige Art und Weise angesehen wird, einen Politiker seinen Fehler erkennen zu lassen.

Die Tonca findet traditionell am letzten Sonntag vor dem 26. Juni statt. Im Jahr 2022 fand sie am 19. Juni statt. In diesem Jahr könnte sie am 25. Juni organisiert werden.

Ob dieses Ritual noch zeitgemäß ist, darüber darf freilich gestritten werden.