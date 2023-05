Ein kleiner Junge wurde als 'kleiner Held' gefeiert, weil er das Lenkrad eines Schulbusses ergriff und ihn sicher zum Stehen brachte, nachdem der Fahrer auf einer belebten Straße ohnmächtig geworden war.

Der 13-jährige Dillon Reeves wurde für "einen außergewöhnlichen Akt von Mut und Reife" gelobt, nachdem er in Aktion getreten war, als das Fahrzeug mit Dutzenden schreiender Kinder im Raum Detroit auf den Gegenverkehr zusteuerte. Nachdem er auf die Bremse getreten war, rief Dillon aus: "Jemand soll den Notruf wählen. Sofort."

Dramatische Situation

Wenige Augenblicke zuvor war zu sehen, wie der Fahrer sich mit einer Baseballkappe fächelte und über Funk der Verkehrszentrale mitteilte, dass sie sich unwohl fühle und anhalten müsse. Robert Livernois, Superintendent der Warren Consolidated Schools, sagte: "In meinen mehr als 35 Jahren als Pädagoge war dies ein außergewöhnlicher Akt des Mutes und der Reife seinerseits. Ich weiß nicht, ob es noch besser hätte laufen können", sagte Livernois, der darauf hinwies, dass Erwachsene den Kindern aus der Hintertür halfen.

"Wir haben einen kleinen Helden", sagte Dillons Vater. "Seit er etwa vier Jahre alt ist, fährt er auf meinem Schoß über Landstraßen und in Einfahrten... Er ist ein guter Fahrer." Warrens Stadtrat Jonathan Lafferty schrieb auf Facebook: "Dieser junge Mann sprang in Aktion, als sein Schulbusfahrer einen medizinischen Notfall hatte, brachte den Bus zum Stehen und verhinderte, was ein sehr tragischer Unfall hätte werden können.

Der Busfahrer wurde im Spital behandelt.