Fake 'Boris Johnson' von Polizei festgenommen

Der Führerschein des Mannes enthielt ein Bild des ehemaligen britischen Premierministers und das richtige Geburtsdatum - aber die Beamten fielen nicht darauf herein

Die niederländische Polizei, die einen Mann wegen Trunkenheit am Steuer festnahm, war überrascht, als sie feststellte, dass der Name auf seinem Führerschein Boris Johnson lautete. Der gefälschte Führerschein des ukrainischen Fahrers mit dem Bild des ehemaligen britischen Premierministers und dem richtigen Geburtsdatum wurde angeblich 2019 ausgestellt und ist bis Ende des Jahres 3000 gültig.

Unfall mit Folgen

Ein Polizeisprecher, Thijs Damstra, sagte, die Beamten untersuchten einen Vorfall kurz nach Mitternacht am Sonntag, als ein Auto in der Nähe der Emma-Brücke in der nördlichen Stadt Groningen gegen einen Pfosten krachte. Das Auto wurde verlassen, aber der Polizei wurde mitgeteilt, dass der Fahrer auf der Brücke stand.

"Die Person konnte sich nicht ausweisen und weigerte sich, einen Alkoholtest zu machen", sagte Damstra am Montag. Der 35-jährige Mann aus der Kleinstadt Zuidhorn, westlich von Groningen, wurde festgenommen und das Auto durchsucht. "Darin fand die Polizei einen gefälschten Führerschein, der Boris Johnson gehört", so Damstra.

Die Polizei konnte nicht sagen, wo das gefälschte Dokument hergestellt wurde, aber Kysia Hekster, eine ehemalige Russland-Korrespondentin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NOS, sagte in einem von NOS veröffentlichten Tweet, dass gefälschte Führerscheine leicht in Touristenläden in der Ukraine gekauft werden könnten.