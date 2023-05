Für Klicks: Influencerin erfand versuchte Entführung der eigenen Kinder

Katie Sorensen aus Kalifornien, 31, wurde am Donnerstag in einem Fall der Falschmeldung eines Verbrechens für schuldig befunden und muss mit bis zu sechs Monaten Gefängnis rechnen. "Dieses Urteil ermöglicht es uns, Frau Sorensen für ihr Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und gleichzeitig das Ehepaar zu entlasten, das fälschlicherweise beschuldigt wurde, versucht zu haben, zwei kleine Kinder zu entführen", sagte die Bezirksstaatsanwältin von Sonoma County, Carla Rodriguez.

"Der Fall ist auch deshalb wichtig, weil er zeigt, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien ist." Im Dezember 2020 postete Sorensen ein Video auf ihrem inzwischen privaten Instagram-Account, in dem sie die erfundene Geschichte über eine versuchte Entführung ihrer Kinder in Petaluma, Kalifornien, schilderte.

Katie Sorensen says strangers tried to kidnap her kids outside the Petaluma @MichaelsStores after following them around inside. Her @instagram video (partial here) has hit 2M views. @petaluma_police investigating. She & @PollyDad speak out to @KTVU 5:15, 6:15, 7:30 p.m. pic.twitter.com/cG0wnm2JgQ