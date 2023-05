Exorzist sah 'besessene' Nonne, die 'wie ein Eichhörnchen' Wand hochkroch

Ein Exorzist erzählte, dass eine Nonne "wie ein Eichhörnchen die Wand hochlief", nachdem Dämonen von ihrem Körper Besitz ergriffen hatten.

Reverend Daniel Reehil führt Exorzismen an Menschen durch, die seiner Meinung nach vom Teufel besessen sind, und verriet kürzlich einige der gruseligsten Dinge, die er gesehen hat. "Ich erinnere mich an eine kleine Nonne, etwa 60 Kilo, 1,70 m groß. Als sie eine Befreiung durchmachte, brauchte es sechs große Männer meiner Größe, um sie festzuhalten", sagte er.

Kuriose Aussagen

"Ich habe gesehen, wie dieselbe Nonne wie ein Eichhörnchen eine 6 Meter hohe Mauer hochlief, und 2.000 Menschen auf einer Konferenz haben das auch gesehen. Wir hatten Leute, die aus der ganzen Welt kamen und bei uns wohnten. Manche für eine Woche, aber die eine kleine Nonne, die die Wand hinaufgeklettert ist, war über ein Jahr lang da. Es dauerte ein Jahr."

Der Reverend hat auch behauptet, dass er den Teufel zweimal in seinem Leben getroffen hat, als er versuchte, sein Leben zu ändern und das Trinken aufzugeben. Er beschreibt, wie ein mysteriöser Mann in einem maßgeschneiderten Anzug ihn zu einem Drink einladen wollte und wie er später dieselbe Person traf und ihm sagte, dass er nicht in seinem Territorium sein sollte.

Bevor er sein Leben als Exorzist begann, arbeitete der Reverend im Finanzsektor und trank oft mit hochrangigen Kunden in New York. Nach einer Pilgerreise zu einem Dorf in Bosnien und Herzegowina kehrte er jedoch zur Kirche zurück und widmete sein Leben dem Dienst an Gott und der Befreiung besessener Menschen.