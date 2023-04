Unfassbar: Klima-Kleberin lässt sich wegen Klimawandel sterilisieren

Eine Klima-Kleberin der 'Letzten Generation' sorgt aktuell für riesiges Kopfschütteln, da sie sich aufgrund des Klimawandels sterilisieren ließ.

Es ist ein Schock-Geständnis, welches eine Klima-Kleberin der "Letzten Generation" in Deutschland vor einem Gericht preisgab. Sie soll sich laut eigenen Angaben sterilisieren haben lassen. Eigentlich war die Frau wegen einer Straßenblockade aus dem Juni 2022 vor dem Gericht gestanden.

Schock-Geständnis

An das Kleben haben sich die meisten wohl schon gewöhnt, doch diese Aussagen der jungen Deutschen schockieren über die Grenzen unseres Nachbarlandes hinaus. Die Frau soll vor Gericht gesagt haben, dass sie sich sterilisieren ließ, da sie es nicht verantworten könne, Kinder in diese Welt zu setzen. "Ich habe Angst. Ich hätte mir nie vorstellen können, eine Straftat zu begehen, doch ich sehe derzeit einfach kein andere Möglichkeit.", so die Deutsche vor Gericht.



Weiters führte sie aus, dass die Kritik an den Klima-Klebern in ihren Augen völlig unbedacht ist in Anbetracht dessen "was auf uns und unsere Kinder zukommen wird". Für die Autofahrer, die in die Arbeit müssen, tun ihr die Blockaden leid, doch sie und viele weitere Aktivisten wüssten sich nicht mehr zu helfen.